Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Khí Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

- Hoạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty.

- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng.

- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường ĐH chính quy chuyên ngành kế toán , Ưu tiên các trường KTQD, HVTC, TM

- Độ tuổi từ 30-40

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên , Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mô hình tập đoàn

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Khí Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 14 - 17 triệu (có thể thỏa thuận theo năng lực)

- Làm việc trong môi trường mở, dân chủ

- Xem xét tăng lương dựa vào kết quả công việc (6 tháng/lần)

- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước, Thưởng Lễ, Tết

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Khí Trường Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.