Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LV Center, Số 10 Ngõ 67 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

TỔNG QUAN CÔNG VIỆC:

Chịu trách nhiệm quản lý và duy trì độ chính xác của sổ cái và các báo cáo tài chính của công ty;

Báo cáo trực tiếp cho BLĐ/CFO;

Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo/CFO.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Công việc hàng ngày:

Ghi nhận và kiểm tra các bút toán kế toán;

Đối chiếu số liệu giữa các tài khoản liên quan;

Phân tích các tài khoản và điều chỉnh khi cần thiết;

Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sổ cái.

2. Công việc định kỳ hàng tháng:

Thực hiện quy trình đóng sổ cuối tháng;

Chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính hàng tháng;

Đối chiếu số dư các tài khoản chính;

Lập các bút toán điều chỉnh và phân bổ;

Phân tích biến động các khoản mục trọng yếu.

3. Kiểm soát và tuân thủ:

Đảm bảo tuân thủ các chính sách kế toán nội bộ;

Duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ cho sổ cái;

Hỗ trợ các đợt kiểm toán nội bộ và độc lập;

Đề xuất cải tiến quy trình làm việc.

4. Báo cáo và phân tích:

Chuẩn bị báo cáo tài chính theo yêu cầu;

Phân tích số liệu và cung cấp insight cho ban lãnh đạo;

Hỗ trợ lập kế hoạch ngân sách và dự báo;

Chuẩn bị các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính,…

Hiểu biết sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế;

Thành thạo Excel và các phần mềm kế toán;

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

Ưu tiên có chứng chỉ CPA hoặc ACCA.

Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận;

Lương tháng 13 chưa bao gồm thưởng theo tình hình kinh doanh hàng năm;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Cơ hội thăng tiến cao, được đào tạo các kỹ năng cần thiết để xử lý công việc;

Được đóng bảo hiểm xác hội, hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của Công ty.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty, Team building, Year end Party, Company trip…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VNTRIP.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin