Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Ngõ 78 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Theo dõi, đối chiếu công nợ hàng kỳ lấy xác nhận công nợ của các bên.

• Theo dõi chấm công nhân viên

• Tính lương nhân viên.

• Phụ trách một phần mảng thuế của công ty.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: đại học chính quy trở lên

• Giới tính: Không yêu cầu

• Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

• Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên

* Quyền lợi:

- Thu nhập từ 8 tr vnđ – 12tr vnđ. Hoặc có thể thương lượng trong buổi phỏng vấn.

- Được hưởng các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.

- Được đào tạo và tạo điều kiện phát triển bản thân.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

