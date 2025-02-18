Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Ngõ 78 Thái Thịnh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Theo dõi, đối chiếu công nợ hàng kỳ lấy xác nhận công nợ của các bên.
• Theo dõi chấm công nhân viên
• Tính lương nhân viên.
• Phụ trách một phần mảng thuế của công ty.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: đại học chính quy trở lên
• Giới tính: Không yêu cầu
• Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.
• Kinh nghiệm: từ 1 năm trở lên
* Quyền lợi:
- Thu nhập từ 8 tr vnđ – 12tr vnđ. Hoặc có thể thương lượng trong buổi phỏng vấn.
- Được hưởng các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo và tạo điều kiện phát triển bản thân.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Âu Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: HR

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

