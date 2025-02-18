Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Luật TNHH DK Korea & Partners (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết;

Xuất hóa đơn, Báo cáo thuế, hồ sơ thuế;

Báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng tháng;

Lập các báo cáo định kỳ và nộp cho cơ quan thuế theo Quy định;

Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm và báo cáo tài chính;

Lưu trữ và xử lý các dữ liệu kế toán trên Phần mềm Misa;

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng và kiểm soát các tài khoản của Công ty;

Chủ động cập nhật các quy định mới về luật thuế, luật doanh nghiệp và các luật liên quan đến các ngành nghề đang kinh doanh của Công ty;

Dịch văn bản song ngữ (Tiếng Anh – Tiếng Việt);

Ngoài ra, tham gia hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm Misa;

Có trách nhiệm bảo mật thông tin, tác phong nhanh nhẹn, trung thực;

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm;

Đã có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính;

Thành thạo tiếng anh;

Thời gian thử việc: 2 tháng.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Luật TNHH DK Korea & Partners (Việt Nam)

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ, Tết;

Du lịch hàng năm;

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và tháng lương thứ 13;

Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

Tham gia đầy đủ BHXH,.. theo Quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

