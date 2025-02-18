Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km4, quốc lộ 3, Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

+ Làm các loại phiếu (thu, chi, xuất).

+ Nhập dữ liệu theo dõi chi phí

+ Xuất hóa đơn cho khách, tập hợp chứng từ thuế, phối hợp với đại lý thuế hoàn thiện sổ sách chứng từ, gặp cán bộ cơ quan thuế khi cần.

+ Giao dịch ngân hàng, chuyển khoản.

+ Theo dõi bảng biểu doanh thu giá vốn , lợi nhuận bán .....

+Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm 02 năm trở lên mảng kế toán tổng hợp, ưu tiên kinh nghiệm kế toán thuế.

- Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Exel

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 6, thứ 7 từ 8h-16h30

- Được đóng BHXH, BHYT đầy đủ

- Hỗ trợ điện thoại, ăn trưa 50k/ngày, công tác

- Du lịch hàng năm

- Trả lương đúng hạn mùng 5 hàng tháng

- Được đào tạo chuyên sâu, học tập nâng cao kỹ năng và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZHENG DA MOTORS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin