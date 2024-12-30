Tuyển Kế toán tổng hợp Public Bank Securities Vietnam Company Limited (PBSV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, bao gồm ghi sổ kế toán, quản lý tài sản và lập các báo cáo tài chính nội bộ;

• Đối chiếu và kiểm tra số liệu kế toán, số liệu mua bán trên phần mềm và công nợ;

• Thực hiện và hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền, nộp tiền và ứng trước qua phần mềm và các giao dịch của Nhà đầu tư;

• Theo dõi và thanh toán tiền cổ tức và cổ phiếu thưởng, phát hành thêm và các nghiệp vụ khác nếu có phát sinh cho Nhà đầu tư với các phòng ban và thực hiện theo quy trình phối hợp tại thời điểm hiện hành;

• Lập uỷ nhiệm chi, theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng;

• Đảm bảo việc nộp các tờ khai thuế đúng hạn, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế khác;

• Phối hợp với đội ngũ kiểm toán nội bộ và bên ngoài để đảm bảo các báo cáo tài chính tuân thủ quy định và tiêu chuẩn kế toán;

• Hỗ trợ việc chuẩn bị và theo dõi ngân sách, kế hoạch tài chính và các chỉ số hiệu suất kinh doanh;

• Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm để phục vụ các yêu cầu của quản lý và các bên liên quan;

• Cập nhật và duy trì sự tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách của công ty.