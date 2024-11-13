Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 1148A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Hải An

Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo phần mềm công ty

Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra, kiểm soát chi phí doanh thu

Tổng hợp số liệu xuất nhập tồn kho

Kế toán tổng hợp, kiểm tra và quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế

Theo dõi tiền lương và TNCN

Xây dựng, quản lý đội nhóm hoạt động hiệu quả

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực xăng dầu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực xăng dầu.

Thành thạo MISA, tin học văn phòng

Kinh nghiệm về Lương và quyết toán thuế TNCN

Có 3 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp

Trung thực, chịu khó, ham học hỏi có tinh thần cầu tiến

Có sức khoẻ tốt chịu được áp lực công việc

Có thể đi công tác ngắn ngày (khi có yêu cầu)

Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoà đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực ứng viên)

Có thưởng theo doanh số

Thử việc trong 3 tháng, hưởng 85% lương cứng.

Trợ cấp chi phí công tác

Lương tháng thứ 13.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Có thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định công ty

Du lịch, team building hàng năm

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH

