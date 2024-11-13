Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Số 1148A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Tổ chức và thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo phần mềm công ty
Nhập hóa đơn đầu vào, đầu ra, kiểm soát chi phí doanh thu
Tổng hợp số liệu xuất nhập tồn kho
Kế toán tổng hợp, kiểm tra và quản lý tài sản, lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế
Theo dõi tiền lương và TNCN
Xây dựng, quản lý đội nhóm hoạt động hiệu quả
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực xăng dầu.
Thành thạo MISA, tin học văn phòng
Kinh nghiệm về Lương và quyết toán thuế TNCN
Có 3 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp
Trung thực, chịu khó, ham học hỏi có tinh thần cầu tiến
Có sức khoẻ tốt chịu được áp lực công việc
Có thể đi công tác ngắn ngày (khi có yêu cầu)
Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoà đồng.
Thành thạo MISA, tin học văn phòng
Kinh nghiệm về Lương và quyết toán thuế TNCN
Có 3 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp
Trung thực, chịu khó, ham học hỏi có tinh thần cầu tiến
Có sức khoẻ tốt chịu được áp lực công việc
Có thể đi công tác ngắn ngày (khi có yêu cầu)
Giao tiếp tốt, vui vẻ, hoà đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: từ 12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực ứng viên)
Có thưởng theo doanh số
Thử việc trong 3 tháng, hưởng 85% lương cứng.
Trợ cấp chi phí công tác
Lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm
Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Có thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định công ty
Du lịch, team building hàng năm
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Có thưởng theo doanh số
Thử việc trong 3 tháng, hưởng 85% lương cứng.
Trợ cấp chi phí công tác
Lương tháng thứ 13.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...
Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm
Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước
Có thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định công ty
Du lịch, team building hàng năm
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI