Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 55 đường 5 cũ, Phường Hồng Bàng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế.

Theo dõi công nợ, chi phí, lương, bảo hiểm.

Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm.

Lập báo cáo theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo mục tiêu công việc hoàn thành tốt;

Thực hiện các công việc khác được giao từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp (ưu tiên ngành cơ khí, sản xuất).

Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính;

Am hiểu luật thuế, kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm MISA, Excel,…

Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận (theo trình độ) từ 10.000.000 – 14.000.000 đồng

Được hưởng các chế độ lương – thưởng, lương tháng thứ 13, nghỉ ngơi (Ngày Lễ, Tết, nghỉ tuần, phép năm) theo luật lao động và công ty; du lịch cùng công ty.

Được đào tạo và thử việc 1 tháng trước khi ký hợp đồng chính thức.

Tăng lương: 1 năm / lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ khí và dịch vụ kỹ thuật Vượng Hồng Phát

