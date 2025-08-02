Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 18 - LK6, Khu 2 Đô Thị Ven Sông Lạch Tray, đường Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn đầu ra. Trực tiếp hạch toán, theo dõi và kiểm soát tất cả các phần hành kế toán.

- Hạch toán kế toán tổng hợp.

- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

- Công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm. Chịu được áp lực trong công việc.

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Kỹ năng lập, phân tích, tổng hợp báo cáo tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán (Ưu tiên Amis).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 09tr-12tr (Tùy theo năng lực và khối lượng công việc được giao)

Được hưởng các chế độ BHYT,BHXH, …theo Luật Lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Được ký hợp đồng lao động chính thức ngay sau khi hết thời gian thử việc.

Được hưởng nhiều chính sách đãi ngộ khác như: lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ… và các hoạt động tham quan du lịch hàng năm, theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO TIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.