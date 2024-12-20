Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 39 đường số 10, Khu đô Thị Sala, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Kiểm tra chứng từ hợp lý, hợp lệ và hạch toán nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết, tổng hợp.
- Quản lý chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Biết Làm Lương, Bảo Hiểm, Báo Cáo Thuế.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: 2-3 năm ngành F&B hoặc ngành nghề khác có liên quan
- Độ tuổi: dưới 40
- Có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 13-15 triệu
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
