Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Mức lương 1,200 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ - Long An, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

• Quy mô nhà máy: 200 CBNV

200 CBNV

• Lĩnh vực sản xuất: Sản phẩm điện máy gia dụng

Sản phẩm điện máy gia dụng

• Quản lý, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động kế toán của công ty theo quy định pháp luật và chính sách nội bộ.

• Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

• Kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động tài chính.

• Định hướng, đề xuất các giải pháp tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn và dòng tiền của công ty.

• Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và đúng chuẩn mực kế toán.

• Quản lý, hướng dẫn và đào tạo nhân sự trong phòng kế toán.

• Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán và các đối tác tài chính khi cần thiết.

• Báo cáo tài chính, thuế và các vấn đề tài chính quan trọng lên Ban Giám đốc.

• Các công việc khác theo chỉ đạo từ Cấp trên.

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Học vấn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Kinh nghiệm

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất điện máy, thiết bị gia dụng.

+ Hiểu biết chuyên môn

• Nắm vững các quy định về thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán và các quy định pháp luật liên quan.

• Hiểu biết về các hệ thống kế toán doanh nghiệp và phần mềm kế toán (MISA, SAP, ERP,...).

• Có khả năng phân tích tài chính, lập kế hoạch ngân sách và tối ưu hóa chi phí.

+ Kỹ năng

• Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo nhân sự.

• Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và làm việc với các cơ quan chức năng.

• Kỹ năng phân tích số liệu, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và phần mềm kế toán chuyên dụng.

• Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao và có tư duy cải tiến liên tục.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận, hấp dẫn theo năng lực.

• Thưởng theo hiệu suất công việc và kết quả kinh doanh.

• Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

• Được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

