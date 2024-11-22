Tuyển Kế toán CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nhà máy Tân Thành Long, xóm Tân Minh, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An., Yên Thành, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước.
- Theo dõi tất cả những vấn đề thuế liên quan đến Công ty
- Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo đối tượng khách hàng hoặc theo đơn hàng, phải trả
- Tổ chức thực hiện các quy trình luân chuyển chứng từ
- Chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính kế toán và báo cáo theo luật định
- Trình bày báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam & theo luật định
- Quản lý và theo dõi dòng tiền vào - ra, duy trì những hoạt động Công ty theo đúng quy định
- Có kinh nghiệm và đã quyết toán thuế tại Công ty
- Tham gia và kiểm soát quy trình sản xuất của công ty
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán doanh thu/bán hàng.
5 năm kinh nghiệm
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và phần mềm Excel.
Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nắm vững và am hiểu quy định Pháp luật về Thuế, các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
có kinh nghiệm làm tại các công ty sản xuất (có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất)
Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo chính xác và hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học hoặc Xuất nhập khẩu.

Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood Thì Được Hưởng Những Gì

• Luơng cứng từ 15-20 triệu và các khoản thưởng
• Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng
• Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
• Chế độ đóng BHXH, BHYT, ... và các chế độ nghỉ theo luật quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

CÔng ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Lolifood

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 111 Kim Đồng Hưng Phúc Vinh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

