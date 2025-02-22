Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 357/2A HÀ CHƯƠNG, TRUNG MỸ TÂY, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị (nội bộ)
- Báo cáo và quyết toán thuế
- Định mức sản xuất
- Tính giá thành/ giá vốn hàng tháng
- Lập bảng theo dõi, phân bổ tính khấu hao TSCĐ, CCDC...
- Hạch toán sổ nội bộ và sổ thuế.
- Làm việc với cơ quan thuế trong thời gian kiểm tra, thanh tra.
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng, quý. Nộp thuế hàng tháng theo quy định luật.
- Tổng hợp, phân tích và lập các báo cáo hàng tháng, quý, năm.
- Kiểm soát số liệu chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát công nợ, công nợ vượt hạn mức (nếu có)
- Kiểm soát các hạch toán, thanh toán đúng hạn, theo yêu cầu.
- Kiểm tra các thanh toán liên quan tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hạch toán vô sổ sách, cân đối số dư hàng tháng.
- Kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các chứng từ liên quan phiếu đề xuất, đề nghị thanh toán đầy đủ hợp lệ theo luật thuế và kế toán
- Lưu trữ các chứng từ kế toán và chứng từ gốc liên quan công việc.
- Kiểm tra công nợ khách hàng định kỳ, khi phát sinh hoặc khi có chương trình bán hàng.
- Kiểm tra các đề xuất hóa đơn, cân đối xuất hóa đơn bán ra.
- Kiểm tra toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan công việc và theo chính sách công ty.
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, đóng sổ cuối tháng.
- Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mỗi tháng.
- Nắm vững và liên tục cập nhật các luật kế toán và luật thuế hiện hành
- Kiểm tra, theo dõi tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ. Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.
- Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.
- Các công việc khác trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng
- Từ 03 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 01 năm kế toán trưởng trong lĩnh vực công ty sản xuất.
- Sử dụng thành thạo phần mền kế toán Misa.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành tương đương. Nắm vững chuyên sâu luật kế toán, thuế và các luật hiện hành liên quan
- Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.
- Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sắp xếp công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Du lịch, teambuilding hàng năm và các hoạt động tập thể (từ thiện, sinh nhật, lễ kỷ niệm, ...).
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi theo quy định pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến cao.
- Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp cơm, nhà trọ, chuyên cần,...
- Thưởng thâm niên, thưởng KPI, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MAY PHI LOAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 357/2A Đường Hà Chương, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

