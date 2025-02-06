Tuyển Kế toán trưởng CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 144 - 146 - 148 đường số 11, KP. 5, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hoạt động kế toán:

Xây dựng, triển khai và đánh giá các quy trình kế toán, báo cáo tài chính cho nhãn hàng Kera.

Đảm bảo sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

Báo cáo tài chính:

Lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ, bao gồm doanh thu, chi phí, vốn, và lợi nhuận cho nhãn hàng Kera.

Hỗ trợ CER Group trong việc quyết định tài chính chiến lược.

Quản lý chi phí và dự án:

Theo dõi và quản lý chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhãn hàng Kera.

Đề xuất giải pháp tối ưu hóa nguồn lực và dự trù tài chính hiệu quả.

Kiểm soát nội bộ:

Đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính.

Kiểm soát quy trình thanh toán, thu chi, và quản lý dòng tiền.

Lãnh đạo và phát triển nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo, và quản lý nhóm kế toán nhãn hàng Kera.

Thúc đẩy môi trường làm việc hợp tác, sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế Toán, Kiểm Toán hoặc liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm

Hiểu biết về lĩnh vực FMCG, E-commerce hoặc ngành thực phẩm là một lợi thế.

Khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và ERP.

Chứng chỉ: Có chứng chỉ ACCA, CPA hoặc tương đương là điểm cộng.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, Teambuilding,...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội học hỏi và phát triển

Có cơ hội tham gia làm việc cùng và học hỏi kinh nghiệm từ KOL Top đầu thị trường

Tham gia sự kiện Công ty mỗi tháng/lần

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN... Và các chế độ khác theo Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin