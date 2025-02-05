Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215A1 - 2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài chính & kế toán

Vận hành, kiểm soát hệ thống kế toán, sổ sách tài chính của chuỗi nhà hàng.

Theo dõi dòng tiền, doanh thu, chi phí, công nợ và tài sản của doanh nghiệp.

Kiểm soát kế toán kho, giá vốn hàng bán (COGS), hàng tồn kho và hao hụt nguyên vật liệu.

Đối chiếu số liệu giữa hệ thống POS (quản lý bán hàng) và phần mềm kế toán.

Xây dựng, giám sát ngân sách hoạt động cho toàn bộ hệ thống nhà hàng.

Theo dõi và phân tích lợi nhuận từng chi nhánh, đề xuất điều chỉnh giá bán hợp lý.

Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định về kế toán, thuế (GTGT, TNCN, TNDN...).

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng về các vấn đề tài chính.

Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ kế toán chuyên nghiệp.

Phân công, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự trong bộ phận.

Báo cáo định kỳ ngày, tuần, tháng cho cấp trên. Và các báo cáo liên quan đến công việc phụ trách.

Hỗ trợ đồng nghiệp, các bộ phận khác các hồ sơ, chứng từ,... có liên quan đến công việc phụ trách

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng trong ngành F&B hoặc chuỗi nhà hàng.

Am hiểu phần mềm kế toán (MISA, Fast, SAP...) và hệ thống POS của ngành nhà hàng.

Có kỹ năng Phân tích tài chính, kiểm soát chi phí tốt.

Khả năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc nhóm hiệu quả.

Có phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán.

Chịu được áp lực cao, xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tháng 13, hiếu hỉ, sinh nhật được thưởng tiền.

- Có 12 ngày phép năm, tham gia BHXH theo quy định của Luật Lao động

- Mỗi quý sẽ có 3 voucher (trị giá 300.000đ được sử dụng trong các nhà hàng của công ty)

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho nhân viên

- Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

- Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

