Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58B NGUYỄN THỊ THẬP, BÌNH THUẬN, Quận 7, Quận 7

Quản lý toàn bộ công tác kế toán và tài chính của tập đoàn. Lập và giám sát quy trình báo cáo tài chính hợp nhất cho các công ty con.

Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo tài chính.

Phân tích tình hình tài chính và doanh thu của các công ty trong tập đoàn.

Tư vấn cho Ban Giám Đốc về các quyết định tài chính chiến lược.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Trưởng tại tập đoàn lớn hoặc công ty niêm yết.

Kinh nghiệm làm báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn.

Kiến thức sâu về luật kế toán và thuế Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi hấp dẫn

Thưởng Lễ Tết

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cung cấp Laptop/PC

12 ngày nghỉ phép có lương

Review lương 1 lần trong năm

Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

