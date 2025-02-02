Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 58B NGUYỄN THỊ THẬP, BÌNH THUẬN, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Quản lý toàn bộ công tác kế toán và tài chính của tập đoàn. Lập và giám sát quy trình báo cáo tài chính hợp nhất cho các công ty con.
Đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo tài chính.
Phân tích tình hình tài chính và doanh thu của các công ty trong tập đoàn.
Tư vấn cho Ban Giám Đốc về các quyết định tài chính chiến lược.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và thuế.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Trưởng tại tập đoàn lớn hoặc công ty niêm yết.
Kinh nghiệm làm báo cáo tài chính hợp nhất cho các doanh nghiệp lớn.
Kiến thức sâu về luật kế toán và thuế Việt Nam.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt.
Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi hấp dẫn
Thưởng Lễ Tết
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Cung cấp Laptop/PC
12 ngày nghỉ phép có lương
Review lương 1 lần trong năm
Chương trình Team Building để kết nối đồng nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Có cơ hội được đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Chăn Nuôi Tafa Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
