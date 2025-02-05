Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: NTR

- 04.18, Tòa nhà Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, Phường 08, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của phòng Kế toán
- Phân công, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra công việc cấp dưới.
- Xây dựng, các quy định, quy trình về quản lý tài chính, hạch toán chi phí, kiểm kê tài sản của Công ty
- Thực hiện Báo cáo thuế theo quy định
- Lập báo cáo KQKD, báo cáo quản trị theo định kỳ
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán
- Kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi theo quy định nội bộ
- Rà soát, đối chiếu các khoản phải thu/phải trả, theo dõi các khoản nộp NSNN.
- Lập kế hoạch tài chính phù hợp với chiến lược, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như thuế, bảo hiểm, ngân hàng......

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ :Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên nghành Kế toán
- Có kinh nghiệp làm tại vị trí Kế toán trưởng (Có chứng chỉ kế toán trưởng)
- Ưu tiên đã làm tại các Công Ty liên quan lĩnh vực xây lắp
- Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, các quy định của nhà nước
- Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH theo quy định nhà nước
- Nghỉ lễ, phép năm, lương thưởng Tết cuối năm
- Được làm việc trong mội trường thân thiện, nhiệt huyết, sáng tạo
- Được hưởng các chính sách, đãi ngộ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NTR-04.18, Tòa nhà Newton Residence, 38 Trương Quốc Dung, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

