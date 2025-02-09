Tuyển Kế toán trưởng Liên Hiệp Hợp Tác Xã Liên Minh Kinh Tế Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu

Mức lương 20 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 115 Võ Văn Tần, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Mô tả công việc:

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp;

Quản lý và kiểm soát dòng tiền;

Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh báo việc vi phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế Công ty cho các phòng ban;

Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty đảm bảo chất lượng và thời gian quy định;

Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp tiết kiệm chi phí;

Làm việc, giải trình với cơ quan thuế, bhxh khi phát sinh vấn đề.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đăng trở lên chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên về công việc kế toán trưởng.

Nắm vững các quy định về thuế, và các chính sách chế độ khác hiện hành.

Thành thạo Excel, Phần mềm KT

Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng

Chế Độ Phúc Lợi

Được hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển

