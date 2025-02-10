Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP HOÀNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 đường số 14, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức, điều hành, quản lý, triển khai công việc, chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.

Kiểm soát quá trình tạo các loại chứng từ, sổ sách, và giám sát công tác lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn - chứng từ gốc của công ty theo quy định. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Có khả năng lập báo cáo quản trị để cung cấp tình hình kinh doanh thực tế cho chủ doanh nghiệp.

Lập bảng cân đối kế toán, sổ chi tiết tài khoản, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định. Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện hiệu quả tài chính.

Quản lý nguồn vốn, tài sản, các nguồn lực kinh tế của công ty theo quy định. Quản lý các khoản thuế và các khoản công nợ của công ty.

Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước khi có phát sinh và thực hiện quyết toán thuế. Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế, ngân hàng, ...

Cung cấp sổ sách, số liệu phục vụ công tác kiểm toán và kiểm tra của cơ quan chức năng. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Lập kế hoạch tài chính (quý, năm) tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ.

Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

Đề xuất cải tiến những điểm chưa hợp lý trong công việc. Tổ chức hướng dẫn, giám sát công việc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy trình thực hiện quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty.

Quản lý, điều hành công việc, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ kế toán trong Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ CPA/ACCA là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, kinh nghiệm tiếp đoàn kiểm tra Quyết toán thuế, tham mưu cho Giám đốc về Luật thuế, Luật doanh nghiệp và hệ thống kế toán Việt Nam. Có kiến thức sâu rộng về kế toán, thuế và kinh nghiệm về quyết toán thuế.

Nắm vững chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế, văn bản liên quan khác. Biết sử dụng phần mềm kế toán MISA. Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương.

Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày vấn đề tốt, khả năng làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CP HOÀNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; luôn coi trọng giá trị năng. lực chuyên môn của người lao động.

Được tham BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật lao động.

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế Công ty và theo quy định của Nhà nước.

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP HOÀNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin