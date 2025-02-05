Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, nhân sự của công ty.

Xây dựng hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của hoạt động tài chính– kế toán.

Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của công ty.

Hướng dẫn, giám sát, kiểm duyệt cuối cùng mọi công tác liên quan đến công việc, phần hành kế toán, cũng như tổ chức & thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính – kế toán

Cân đối dữ liệu đầu vào, đầu ra để đưa ra giải pháp tối ưu hóa số thuế phải nộp

Theo dõi và tối ưu các khoản chi phí. Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra.

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát, tình trạng sử dụng dòng tiền, các phương án tài chính tối ưu.

Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, lập kế hoạch tài chính & cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Xây dựng kế hoạch doanh thu – chi phí theo tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt

Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, quản lý nguồn tiền & nguồn vốn của công ty

Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế, ngân hàng, BHXH,. ... để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới.

Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thống kê, Quyết toán thuế,... theo quy định.

Kiểm tra, quản lý qui trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán, .., bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giải trình số liệu kế toán với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.

Lập và Phân tích báo cáo quản trị và các chỉ số tài chính quan trọng, báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhận diện chi phí biến động tăng/giảm để nhằm nâng cao hiệu quả Kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 35 trở lên

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm cho các công ty xây dựng, kiến trúc, sản xuất.

Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật pháp luật Kế toán, quy định Thuế, Pháp lý...để thực hiện đúng và đầy đủ Luật.

Biết sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản tin học văn phòng.

Năng lực tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng sáng tạo, phân tích đánh giá

Nhiệt tình, tự tin, giao tiếp tốt, có tinh thần đồng đội; khả năng hợp tác và làm việc nhóm tốt. Nhanh nhẹn và chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm.

Năng động, cẩn thận, đam mê, nhiệt huyết và có tinh thần cầu tiến.

Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.

Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không tư lợi.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, có thể đi công tác khi có yêu cầu.

Định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng năm, thưởng lễ tết, quà sinh nhật, quà 8/3, quà trung thu,... và các phúc lợi và chế độ thăm hỏi khác theo quy định của công ty.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được tham gia du lịch, team building, tiệc tất niên hằng năm ;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nội Thất Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin