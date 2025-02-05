Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tami Natural Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bộ phận kế toán

- Xây dựng quy trình thanh toán (luân chuyển chứng từ thanh quyết toán)

- Kiểm tra, kiểm soát chi phí, chứng từ kế toán và công tác hạch toán

- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ

- Xây dựng và quản lý hệ thống kế toán (hệ thống sổ sách, tài khoản, cách thức ghi chép, hạch toán)

- Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán của các bộ phận, đảm bảo các số liệu và thông tin kế toán đầy đủ, chính xác.

- Thực hiện quản lý hoạt động ngân sách của Công ty

- Đối soát doanh thu, chi phí các kênh bán hàng

- Kiểm tra việc quản lý số liệu trong việc luân chuyển hàng hóa kho ( Nhập - Xuất - Tồn)

- Báo cáo nội bộ hàng tháng và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế Toán, Tài chính

- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương tự.

- Sử dựng tốt phần mềm kế toán Misa.

- Có chứng chỉ kế toán trưởng.

- Hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng bán lẻ.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

- Nắm vững chuẩn mực kế toán Việt Nam và các Văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Kế toán, thuế

- Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

- Kỹ năng lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng làm việc độc lập

- Nhiệt tình, chăm chỉ và tâm huyết với nghề.

- Thật thà, trung thực, chịu áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Tăng lương hàng năm, thưởng lương tháng 13 (tổng lương).

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.

- Được đào tạo trong quá trình làm việc.

- Tham gia nhiều hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm, khám sức khỏe.

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, chế độ phúc lợi khác.

- Địa chỉ làm việc: Số 66, đường 13, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (thứ 2 - thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tami Natural Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin