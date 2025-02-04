Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ.

Phân loại, sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Lập báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

Tham gia vào quá trình kiểm kê tài sản, hàng tồn kho định kỳ.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...). (Kỹ năng này được bổ sung do thiếu thông tin trong input)

Thành thạo các nghiệp vụ kế toán cơ bản, bao gồm: thu chi, công nợ, hàng tồn kho, tài sản cố định. (Kỹ năng này được bổ sung do thiếu thông tin trong input)

Hiểu biết về các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam. (Kỹ năng này được bổ sung do thiếu thông tin trong input)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các khách sạn hoặc nhà hàng.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. (Thông tin lương không được cung cấp trong input)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ

