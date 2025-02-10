Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Asiana Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 45 - 47 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, đánh giá việc sử dụng chi phí.

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp lý và kịp thời của báo cáo.

Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Xây dựng các quy trình, hướng dẫn về kế toán liên quan đến các bộ phận và nghiệp vụ kế toán của nhân viên

Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước.

Chịu trách nhiệm lập báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo. Xây dựng các mẫu báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ.

Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chánh, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán.

Sắp xếp điều động nhân viên thực hiện công việc. Xây dựng kế hoạch công việc cho nhân viên hàng tuần và điều chỉnh phát sinh.

Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp chuyên môn:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, tài chính kế toán....

Chứng chỉ Kế toán trưởng.

Có kinh nghiệm 3-4 năm vị trí kế toán trưởng ưu tiên làm việc trong các công ty mảng F&B, các lĩnh vực có liên quan...

Có trình độ chuyên môn tốt và chuyên sâu.

Có kỹ năng đánh giá và quản lý đội ngũ nhân sự.

Có kỹ năng thương lượng, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng quản lý và tạo động lực cho nhân viên.

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tuổi 33 đến 40 tuổi

Tại Công ty Cổ Phần Asiana Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thưởng service charge hàng tháng 1-3 triệu/tháng

Bao cơm, gửi xe miễn phí

Hằng năm tăng lương định kỳ

Nghỉ dưỡng hàng năm, làm việc trong môi trường trẻ trung năng động

Lương, thưởng các chế độ khác theo luật quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Asiana Việt Nam

