Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
- Hồ Chí Minh: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm: hóa đơn mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, ....
Theo dõi cập nhật phát sinh số liệu hàng ngày trên phần mềm Misa
Theo dõi và quản lý công nợ
Đảm bảo việc thực hiện nhập kho, xuất kho chính xác và đúng kỳ. Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu và giá vốn theo đúng quy định
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán
Kiểm tra hồ sơ tạm ứng, hạch toán các bút toán tạm ứng, hoàn ứng, theo dõi và thu hồi tạm ứng đúng quy định
Hướng dẫn các phòng ban thực hiện đúng quy trình và thủ tục thanh toán hạn chế rủi ro cho công ty
Tính lương nhân viên
Hạch toán doanh thu, chi phí
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thu hồi công nợ và các báo cáo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chính trực, minh bạch trong công việc
Biết sử dụng misa là một lợi thế
Độ tuổi: 32 -35 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H Thì Được Hưởng Những Gì
Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ của công ty
Được khuyến khích phát triển năng lực và sự sáng tạo tối đa trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
