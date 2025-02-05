Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm: hóa đơn mua bán hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, dịch vụ, ....
Theo dõi cập nhật phát sinh số liệu hàng ngày trên phần mềm Misa
Theo dõi và quản lý công nợ
Đảm bảo việc thực hiện nhập kho, xuất kho chính xác và đúng kỳ. Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu và giá vốn theo đúng quy định
Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán
Kiểm tra hồ sơ tạm ứng, hạch toán các bút toán tạm ứng, hoàn ứng, theo dõi và thu hồi tạm ứng đúng quy định
Hướng dẫn các phòng ban thực hiện đúng quy trình và thủ tục thanh toán hạn chế rủi ro cho công ty
Tính lương nhân viên
Hạch toán doanh thu, chi phí
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thu hồi công nợ và các báo cáo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động
Chính trực, minh bạch trong công việc
Biết sử dụng misa là một lợi thế
Độ tuổi: 32 -35 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty
Được tư vấn sức khỏe miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ của công ty
Được khuyến khích phát triển năng lực và sự sáng tạo tối đa trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 105 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

