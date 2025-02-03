Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH PHÚ QUÝ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 464 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

(1) Quyền điều hành của Trưởng Phòng Kế Toán trong doanh nghiệp

(2) Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

(3) Quản lý, đào tạo kế toán viên

Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;

Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

(4) Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên...

Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

(5) Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

(6) Lập – trình bày báo cáo tài chính

Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

(7) Các nhiệm vụ khác

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực F&B

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc nhiều năm làm kế toán tổng hợp.

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh

Có hiểu biết về các phần mềm F&B

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là MS Excel.

Tác phong nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Trung thực, có trách nhiệm cao và nhiệt tình với công việc được giao đảm nhiệm;

Chủ động trong các công việc được giao và hoàn thành theo kế hoạch yêu cầu;

Chịu khó học hỏi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ được nâng cao

Tại Công Ty TNHH PHÚ QUÝ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

Chế độ riêng của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PHÚ QUÝ SÀI GÒN

