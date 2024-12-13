Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế toán, bao gồm:

Hoạch định vị trí công việc; mô tả công việc đối với từng vị trí trong Phòng; đề xuất nhân sự và bố trí nhân sự phù hợp với từng vị trí công việc.

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác quản lý thuộc các lĩnh vực: Kế toán. Lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của Phòng kế toán theo thẩm quyền, nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về mọi hoạt động công tác của Phòng.

Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhận thức và huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp cho các nhân viên trong Phòng và phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc.

Kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên trong Phòng, kết quả công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị trực thuộc.

2.2 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Luật Kế toán:

Tổ chức việc phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kế toán, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính; phản ánh kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán, tài chính; phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của Luật Kế toán tại Công ty và các đơn vị trực thuộc:

Tổ chức, chỉ đạo việc ghi chép, tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng chế độ Nhà nước.

Chỉ đạo việc lâp, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thồng kê và quyết toán tài chính, kế toán thuế của Cộng ty theo chế độ quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của cái loại báo cáo.

Lập và quản lý kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm, định kỳ và tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chi tiêu theo đúng kế hoạch đã lập,

Thực hiện Công tác thuế; Thanh, kiểm tra tài chính; Phân tích hoạt động kinh tế, trực tiếp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thuế đến làm việc.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty theo quy định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý hạch toán kế toán của Doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - kế toán

Thành thạo tin học văn phòng

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Khả năng quản lý, lãnh đạo, điều hành công việc theo nhóm; Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt; Khả năng đàm phán và thuyết phục; Khả năng chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định

Hỗ trợ chi phí ăn trưa

Du lịch, nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GWM - THÀNH AN VIỆT NAM

