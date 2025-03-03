Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ONE DOCTOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1.Lĩnh vực tài chính

Căn cứ trên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi phí hoạt động chủ trì lập kế hoạch tài chính

Cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ra theo kế hoạch, theo quy trình của Phòng

Phân tích, tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tài chính

2. Lĩnh vực Kế toán

Các chức năng, nhiệm vụ quản lý hệ thống kế toán

Xây dựng các quy chế, quy định, định mức chi phí chung của Công ty

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định nghiệp vụ của Phòng kế toán

Xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ và hệ thống báo cáo thuế hợp lý, hợp lệ, khoa học và hiệu quả

Tổng hợp, lập báo cáo kế toán quản trị nội bộ về thực hiện các kế hoạch kinh doanh hàng năm

Lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp

Các chức năng, nhiệm vụ tác nghiệp hàng ngày

Kiểm soát mọi nghiệp vụ liên quan đến thu – chi, thủ quỹ

Kiểm soát các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng và các cơ quan chức năng

Kiểm soát việc xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật

Kiểm tra và chốt doanh thu hàng ngày

Kiểm tra công nợ phải thu khách hàng và theo dõi thanh toán

Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo định kỳ, quyết toán thuế với cơ quan thuế

Lập các báo cáo kế toán quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Quản lý công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán, chấp hành quản lý sử dụng hoá đơn theo đúng quy định của Công ty và Nhà nước

Khác

Kiểm soát việc chấm công, tính lương, chi trả lương cho người lao động và các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

Nắm vững về chế độ kế toán doanh nghiệp

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc 1 năm ở vị trí trí kế toán trưởng

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo tốt

Trung thực, tận tâm

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Ưu tiên: Những ứng viên đã làm việc trong môi trường bệnh viện/ phòng khám

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ONE DOCTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc trong khoảng 15 -25 triệu

Phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Công ty.

Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các phúc lợi khác đảm bảo theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ONE DOCTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin