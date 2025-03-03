Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH
- Hà Nội: Số 5 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
- Kiểm duyệt các tài liệu liên quan đến kế toán (chứng từ, hợp đồng, thu chi, báo cáo...) của các kế toán trước khi trình lên Giám đốc.
- Giám sát dòng tiền ra - vào trong công ty đảm bảo phản ánh đúng doanh thu và chi phí thực tế.
- Giám sát các hoạt động, quản lý kho, tài sản, nguyên vật liệu của các nhà hàng, đảm bảo sổ sách thể hiện đúng thực tế.
- Kết hợp đưa ra giải pháp xử lý nếu có sai phạm làm ảnh hưởng, thất thoát tới tài sản, nguyên vật liệu của nhà hàng, công ty.
- Kiểm tra các nhà cung cấp, đảm bảo giá cả tốt nhất trên thị trường, chất lượng, số lượng, thời gian, giấy tờ đúng cam kết.
- Đề xuất giải pháp xử phạt các vi phạm, thay thế nhà cung cấp."
- Tuyển dụng, sa thải, đào tạo nhân sự liên quan đến bộ phận kế toán, và được sự đồng ý của TGĐ
- Kiểm soát để các nhân sự phụ trách thự hiện đúng, đủ công việc, quy trình đưa ra.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lên với vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng doanh số căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc
- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định nhà nước
- Tiền hỗ trợ ăn ca, gửi xe.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc cuối năm.
- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc
- Chế độ phúc lợi khác như: Du lịch, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
