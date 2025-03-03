Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 28 Triệu

- Kiểm duyệt các tài liệu liên quan đến kế toán (chứng từ, hợp đồng, thu chi, báo cáo...) của các kế toán trước khi trình lên Giám đốc.

- Giám sát dòng tiền ra - vào trong công ty đảm bảo phản ánh đúng doanh thu và chi phí thực tế.

- Giám sát các hoạt động, quản lý kho, tài sản, nguyên vật liệu của các nhà hàng, đảm bảo sổ sách thể hiện đúng thực tế.

- Kết hợp đưa ra giải pháp xử lý nếu có sai phạm làm ảnh hưởng, thất thoát tới tài sản, nguyên vật liệu của nhà hàng, công ty.

- Kiểm tra các nhà cung cấp, đảm bảo giá cả tốt nhất trên thị trường, chất lượng, số lượng, thời gian, giấy tờ đúng cam kết.

- Đề xuất giải pháp xử phạt các vi phạm, thay thế nhà cung cấp."

- Tuyển dụng, sa thải, đào tạo nhân sự liên quan đến bộ phận kế toán, và được sự đồng ý của TGĐ

- Kiểm soát để các nhân sự phụ trách thự hiện đúng, đủ công việc, quy trình đưa ra.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

- Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lên với vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp

- Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 20.000.000VNĐ - 28.000.000VNĐ (Tuỳ Năng Lực - Kinh Nghiệm)

- Thưởng doanh số căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty và hiệu quả công việc

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định nhà nước

- Tiền hỗ trợ ăn ca, gửi xe.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc cuối năm.

- Đóng BHXH sau 02 tháng thử việc

- Chế độ phúc lợi khác như: Du lịch, sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỷ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ F&B CMH

