Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Thu nhập: 20.000.000 - 25.000.000 đồng.
Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng các ngày lễ trong năm.
Ký HĐLĐ, tham gia các loại BHXH theo luật định.
Nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, tuổi từ 30 -45 tuổi
Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng của các trường khối kinh tế.
Kinh nghiệm Kế toán trưởng 3-5 năm tại công ty lĩnh vực thi công, xây dựng dân dụng
Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực Tài chính- Kế toán, Thuế và BHXH.
Khả năng quản lý, làm việc khoa học, chính xác
Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ trong năm.
Ký HĐLĐ, tham gia các loại BHXH theo luật định.
Nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
