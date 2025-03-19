Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Sun, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thu nhập: 20.000.000 - 25.000.000 đồng.

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Ký HĐLĐ, tham gia các loại BHXH theo luật định.

Nghỉ phép năm, nghỉ các ngày lễ tết, hiếu, hỷ theo quy định.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 30 -45 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng của các trường khối kinh tế.

Kinh nghiệm Kế toán trưởng 3-5 năm tại công ty lĩnh vực thi công, xây dựng dân dụng

Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực Tài chính- Kế toán, Thuế và BHXH.

Khả năng quản lý, làm việc khoa học, chính xác

Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinland

