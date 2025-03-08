Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Tân Lập, Hưng Yên, Yên Mỹ
- Hà Nội, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán
2/Quản lý đào tạo kế toán viên
3/Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn_ chứng từ DN
4/Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính
5/Lập_ trình bày báo cáo tài chính
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, kế toán. Đảm bảo có năng lực, chuyên môn cao
2/Trung thực, quyết đoán và cẩn thận
3/Có kỹ năng thành thạo máy tính
4/Kỹ năng giao tiếp, ứng xử giải quyết vấn đề
5/Chịu được áp lực
2/Trung thực, quyết đoán và cẩn thận
3/Có kỹ năng thành thạo máy tính
4/Kỹ năng giao tiếp, ứng xử giải quyết vấn đề
5/Chịu được áp lực
Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson Thì Được Hưởng Những Gì
1/Mức lương thỏa thuận theo năng lực
2/Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3/Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
4/Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
5/Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng thứ 13, du lịch nghỉ mát, sinh nhật...
2/Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
3/Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
4/Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
5/Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng thứ 13, du lịch nghỉ mát, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI