Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nhựa Vinson làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Yên Mỹ, Tân Lập, Hưng Yên, Yên Mỹ - Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

1/ Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

2/Quản lý đào tạo kế toán viên

3/Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn_ chứng từ DN

4/Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

5/Lập_ trình bày báo cáo tài chính

1/ Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, kế toán. Đảm bảo có năng lực, chuyên môn cao

2/Trung thực, quyết đoán và cẩn thận

3/Có kỹ năng thành thạo máy tính

4/Kỹ năng giao tiếp, ứng xử giải quyết vấn đề

5/Chịu được áp lực

Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson Thì Được Hưởng Những Gì

1/Mức lương thỏa thuận theo năng lực

2/Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

3/Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

4/Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

5/Chế độ phúc lợi đầy đủ: Lương tháng thứ 13, du lịch nghỉ mát, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhựa Vinson

