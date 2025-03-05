Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Amare, Tòa B, Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Phối hợp với bộ phận HCNS để tính lương, kê khai BHXH và thực hiện các chính sách cho CBNV;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ chi phí, hóa đơn đầu vào;
- Kiểm tra các nội dung, điều khoản về thanh toán, giao hàng trong các hợp đồng kinh tế;
- Lưu trữ các chứng từ thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng;
- Lập ủy nhiệm chi và các nghiệp vụ khác liên quan đến giao dịch tài khoản của Công ty;
- Theo dõi và đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả;
- Kiểm tra,
cân đối số liệu kế toán,
hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán;
- Đăng ký mã số thuế cá nhân và mã số thuế người phụ thuộc cho CBNV;
- Tổng hợp và phân tích số liệu nội bộ để lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
- Kiểm soát và theo dõi tình trạng nhập xuất tồn kho nguyên liệu, phối hợp với HCNS
kiểm kê kho và lập các báo cáo
nhập xuất tồn
định kỳ hàng tháng;
- Thu thập, xử lý số liệu kế toán và các chứng từ phát sinh để tính toán giá cost các loại hàng bán của Nhà hàng và Quầy Bar;
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử
dụng thành thạo các ứng dụng Excel và phần mềm Kế toán Misa, phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử;
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, có kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo;
- Đã từng làm lĩnh vực dịch vụ và F&B và yêu thích môi trường ngành nghề dịch vụ F&B;
- Chủ động trong công việc, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 10 - 12 triệu/tháng + Thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

