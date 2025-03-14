Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty Cổ Phần Lamer
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty Cổ Phần Lamer

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai công tác kế toán quản trị (Thuế, Nội bộ, Tài chính)
Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, dự phòng ngân quỹ. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, hợp đồng, dự án, hiệu quả kinh doanh
Thực hiện và giám sát hồ sơ vay vốn ngân hàng, Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi. Thiết lập và thực hiện các chính sách quản trị tiền mặt. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền.
Xây dựng mối quan hệ, đại diện làm việc với Ngân hàng, đối tác
Xây dựng quy chế tài chính, quy trình, mẫu báo cáo
Xây dựng và thực hiện hiện thống báo cáo định kỳ: báo cáo quản trị, Báo cáo thuế....
Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân viên
Xây dựng sơ đồ tổ chức/ định biên BP TCKT phù hợp kế hoạch kinh doanh năm.
Công việc khác: Thành viên ban ISO, kiểm soát

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học
Kinh nghiệm: 05 năm ở vị trí tương đương ở các Công ty thương mại – dịch vụ có quy mô trên 300 nhân viên. Kinh nghiệm 5 -10 năm Quyết toán thuế và làm việc chi cục và cục thuế
Kiến thức: Hệ thống kế toán Việt Nam,Tài chính, luật thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật
Kỹ năng: Phần mềm kế toán, Tư duy chiến lược, Kỹ năng phát triển nhân viên, ra quyết định và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm, quản lý tài chính. Kỹ năng lãnh đạo. Tư duy chiến lược
Thái độ: Linh hoạt; Trung thực, Kỷ luật
Sức khoẻ tốt
Điểm cộng: Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là lợi thế

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 30 - 50 triệu/tháng
Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc linh hoạt
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ. ESOP
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini của hệ thống (Hà Nội)

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Lamer

Công ty Cổ Phần Lamer

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3/71, Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

