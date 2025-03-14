Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế toán trưởng có kinh nghiệm và năng lực để quản lý toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty sản xuất phần mềm. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong sổ sách kế toán, tuân thủ quy định pháp luật, và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính chiến lược.

Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Kế toán, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, và kế toán thuế. Chịu trách nhiệm cuối cùng mọi công tác liên quan đến kế toán.

Lập báo cáo tài chính (BCTC) định kỳ (tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quy định pháp luật hiện hành.

Kiểm soát dòng tiền, quản lý ngân sách, và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn/dài hạn cho công ty.

Phối hợp với Ban Giám đốc để phân tích chi phí phát triển phần mềm (R&D), chi phí vận hành, và đánh giá hiệu quả tài chính của các dự án.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế, nộp tờ khai thuế đúng hạn và xử lý các vấn đề phát sinh khi có thanh tra, quyết toán, kiểm toán.

Tổ chức thực hiện hạch toán chi phí, doanh thu, công nợ và đối chiếu số liệu định kỳ đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán.

Xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán nội bộ, tối ưu hóa việc sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc ERP).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có Chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam.

Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành công nghệ/phần mềm.

Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến (MISA, Fast, SAP, hoặc ERP) và khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính.

Am hiểu sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Luật Thuế, và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt, khả năng phân tích tài chính và lập kế hoạch chiến lược.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tiếng Anh khá (đọc hiểu tài liệu tài chính quốc tế) là một lợi thế.

Thái độ tích cực, hòa đồng, phù hợp với văn hóa công ty công nghệ trẻ trung và sáng tạo.

Bảo mật thông tin tốt, đặc biệt với các dữ liệu nhạy cảm như hợp đồng nhân viên hoặc thông tin tài chính.

Ưu tiên Kế toán trưởng có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận: cạnh tranh với thị trường ở vị trí công việc

Thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.

Xét tăng lương hàng năm theo thành tích đóng góp. Được xem xét ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới đánh giá định kỳ.

Điều kiện làm việc linh hoạt

12 ngày phép/năm + phép thâm niên.

Môi trường sáng tạo, năng động, cởi mở

Hoạt động gắn kết, du lịch, team building... thường xuyên theo năm.

Chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp theo cấp bậc và thâm niên.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian làm việc: Sáng: 8h30-12h00, Chiều: 13h30-18h00 (từ thứ 2 - sáng thứ 7).

Môi trường làm việc năng động, cởi mở

Cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Ghi nhận sáng kiến, tôn trọng sự khác biệt.

Cơ hội tham gia vào các dự án công nghệ tài chính lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin