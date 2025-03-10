Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Tín Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Discovery Central, 67 Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và điều phối các hoạt động kế toán hàng ngày.

Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, và hàng năm.

Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính và dự báo.

Quản lý đội ngũ kế toán và đảm bảo hiệu quả làm việc của nhóm.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các quy trình kế toán được thực hiện đúng.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính.

Tuân thủ các quy định bảo mật thông tin để bảo vệ doanh nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Chứng chỉ CPA, CFA, hoặc ACCA… là một lợi thế

Kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề.

Thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office.

Kiến thức vững về các quy định, luật lệ kế toán và thuế.

Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Tín Nghĩa Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp (Gửi xe, Ăn trưa, Thưởng các ngày lễ, tết...) và Lương tháng thứ 13.

Hưởng BHXH, BHYT theo luật Lao động.

Các phúc lợi khác như nghỉ phép, du lịch công ty, và các hoạt động team building.

Môi trường làm việc vui vẻ, cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Tín Nghĩa

