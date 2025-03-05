Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 265 Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý các hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam.

- Thực hiện công tác kiểm soát chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán.

- Đảm nhiệm tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.

- Rà soát các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý.

- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình.

- Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.

- Liên lạc và hợp tác với các kiểm toán viên và cơ quan thuế nội bộ và bên ngoài.

- Xây dựng quy trình mua hàng và quản lý tài sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tốt là một lợi thế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.

2. Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán tài chính, trong đó có ít nhất 3 năm ở vai trò tương đương .

-Có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức có quy mô từ 200 nhân sự trở lên; kinh nghiệm thực tế trong các công ty Công nghệ thông tin.

- Kinh nghiệm quản lý team size 2 - 4 nhân sự.

3. Kiến thức chuyên môn và các kỹ năng:

- Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và luật thuế Việt Nam.

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan kiểm toán, cục thuế, chi cục thuế, ngân hàng và cơ quan Nhà nước khác liên quan.

- Khả năng năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Khả năng xây dựng, chuẩn hóa và phát triển hệ thống

- Khả năng hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc.

- Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả và ủy thác nhiệm vụ một cách hợp lý nhất.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả.

- Trung thực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Cẩn thận, chỉn chu trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh với thưởng performance cuối năm hấp dẫnAttractive monthly salary with yearly performance bonus.

Cung cấp laptop cá nhân

Làm việc với môi trường phát triển nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin