Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 29 Triệu

Mức lương 23 - 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 23 - 29 Triệu

Hướng dẫn, phối hợp với các Ban quản lý tòa nhà tính toán số liệu phí dịch vụ, điện, nước phải thu của khách hàng.

Hạch toán doanh thu, giá vốn, xuất hóa đơn doanh thu dự án.

Quản lý công nợ của các khách hàng tại các dự án.

Lập báo cáo dòng tiền của từng dự án.

Rà soát các phần hành của nhân viên kế toán. Biết phân tích, tổng hợp và so sánh số liệu doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Tính giá thành sản xuất, tập hợp các chi phí sản xuất chung như chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện - nước, các dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền lương,

Tổ chức thiết lập và hoàn thiện hệ thống kế toán của Công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả kiểm soát được các chi phí và phù hợp với yêu cầu pháp luật;

Phối hợp làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty.

Với Mức Lương 23 - 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm làm kiểm toán/ kế toán các công ty BĐS, quản lý vận hành tòa nhà là một lợi thế.

Có từ 03 – 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo phần mềm Kế toán, Microsoft Office.

Chịu khó, cẩn thận, trung thực chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước;

Thu nhập: Lương + Tháng 13 + Thưởng ngày Lễ + Thưởng kết quả kinh doanh

Tận hưởng trọn vẹn các ưu đãi về sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn (Nghỉ dưỡng, khách sạn, nông nghiệp hữu cơ,....)

Tham gia CLB Yoga, bóng bàn, bóng đá miễn phí,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin