Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Phụ trách phòng kế toán, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động phòng kế toán;

Tổ chức cập nhật số liệu và phán ảnh toàn bộ tài sản, nguồn vốn, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo định kỳ quy định;

Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo qui định của Công ty;

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp;

Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và tổng hợp báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo quản trị theo quy định;

Chịu trách nhiệm về việc hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo qui định của Công ty;

Xét duyệt các chứng từ kế toán (thu, chi, tạm ứng, công nợ...), các báo cáo kế toán, thống kê..., các đề xuất, tờ trình trước khi trình GĐĐH ký duyệt;

Thường xuyên cập nhật chế độ, chính sách mới của nhà nước, tổ chức phổ biến, triển khai và hướng dẫn kịp thời các chế độ, các thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận có liên quan;

Cung cấp thông tin về tồn kho, tồn quỹ ... cho công tác kiểm soát nội bộ; .... Phối hợp với các phòng ban liên quan lập kế hoạch tài chính năm theo qui định;

Chịu trách nhiệm lập/ rà soát các báo cáo tài chính(thuế) trình Công ty ô tô trước khi nộp các cơ quan chức năng;

Tham mưu cho Ban lãnh và các trưởng bộ phận khác về kiểm soát rủi ro và hiệu quả từng mảng hoạt động Bán hàng, Dịch vụ phụ tùng, Kinh doanh khác Căn cứ vào các báo cáo ngày, tuần tham mưu cho Ban giám đốc những vấn đề nổi cộm cần chú ý để Ban giám đốc ra các quyết định/chỉ đạo các phòng ban khác thực hiện một cách kịp thời tránh rủi ro;

Tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng bộ cẩm nang hạch toán/quy chế, chính sách tài chính cho Công ty khi có phát sinh mới;