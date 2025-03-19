Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách phòng kế toán, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động phòng kế toán;
Tổ chức cập nhật số liệu và phán ảnh toàn bộ tài sản, nguồn vốn, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty theo định kỳ quy định;
Tổ chức công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo qui định của Công ty;
Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp;
Chỉ đạo, kiểm tra việc lập và tổng hợp báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo quản trị theo quy định;
Chịu trách nhiệm về việc hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo qui định của Công ty;
Xét duyệt các chứng từ kế toán (thu, chi, tạm ứng, công nợ...), các báo cáo kế toán, thống kê..., các đề xuất, tờ trình trước khi trình GĐĐH ký duyệt;
Thường xuyên cập nhật chế độ, chính sách mới của nhà nước, tổ chức phổ biến, triển khai và hướng dẫn kịp thời các chế độ, các thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận có liên quan;
Cung cấp thông tin về tồn kho, tồn quỹ ... cho công tác kiểm soát nội bộ; .... Phối hợp với các phòng ban liên quan lập kế hoạch tài chính năm theo qui định;
Chịu trách nhiệm lập/ rà soát các báo cáo tài chính(thuế) trình Công ty ô tô trước khi nộp các cơ quan chức năng;
Tham mưu cho Ban lãnh và các trưởng bộ phận khác về kiểm soát rủi ro và hiệu quả từng mảng hoạt động Bán hàng, Dịch vụ phụ tùng, Kinh doanh khác Căn cứ vào các báo cáo ngày, tuần tham mưu cho Ban giám đốc những vấn đề nổi cộm cần chú ý để Ban giám đốc ra các quyết định/chỉ đạo các phòng ban khác thực hiện một cách kịp thời tránh rủi ro;
Tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng bộ cẩm nang hạch toán/quy chế, chính sách tài chính cho Công ty khi có phát sinh mới;

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

