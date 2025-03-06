Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hướng dẫn nhân viên kế toán hạch toán và lưu trữ hồ sơ chứng từ.
Hỗ trợ, giám sát, kiểm soát quá trình và kết quả làm việc của kế toán viên.
Hạch toán chi phí, khấu hao, công nợ, thuế và các nghiệp vụ khác.
Đề xuất giải pháp khắc phục các sai sót liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của BGĐ (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí...)
Kê khai, nộp báo cáo và quyết toán thuế đúng kỳ.
Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế và ngân hàng.
Xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán, cơ chế quản lý, hoạt động thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của công ty.
Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên:
Bằng cấp: Trình độ Đại học chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp/Kế toán.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán. Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
Kỹ năng:
Làm việc theo nhóm, chủ động, độc lập, trung thực, thẳng thắn trong công việc; Không vi phạm tài chính
Có khả năng lãnh đạo, có kinh nghiệm quản lý con người, phát triển nhân viên;
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15-20 triệu (Theo năng lực và kinh nghiệm làm việc).
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;
Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp;
Các chế độ khác: đồng phục, BH XH-YT, chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty;
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Yamaguchi Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa Sacombank Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

