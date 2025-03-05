Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 02_18, Dự án Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Quản lý và điều hành công tác kế toán:
Tổ chức, kiểm soát và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kế toán, tài chính của công ty.
Lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo quy định.
Đảm bảo sổ sách kế toán được ghi chép đầy đủ, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật.
2.Kiểm soát tài chính và ngân sách:
Lập kế hoạch tài chính, phân tích tình hình tài chính và đề xuất giải pháp tối ưu.
Kiểm soát dòng tiền, tối ưu hóa nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh toán.
Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp lý Đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, tài chính.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.
3.Quản lý đội ngũ kế toán:
Đào tạo, hướng dẫn, phân công công việc và kiểm soát hiệu suất của đội ngũ kế toán.
Xây dựng và cải tiến quy trình kế toán để tăng hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Chứng chỉ: Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định.
2.Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí Kế toán trưởng.
3.Kỹ năng:
Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, SAP, ERP…) và Microsoft Office.
Kỹ năng phân tích tài chính, kiểm soát chi phí.
Am hiểu luật kế toán, thuế và các quy định liên quan.
Khả năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc với cơ quan chức năng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM AMERICAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: C5-KHU A- TẬP THỂ HỌC VIỆN QUÂN Y- PHÚC LA- HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

