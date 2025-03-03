Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Mức lương 20 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế như thu thập và xử lý các chứng từ kế toán, lập và kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ.

Quản lý và kiểm soát theo dõi công nợ.

Làm hợp đồng, hồ sơ thanh toán.

Làm hồ sơ và thực hiện giao dịch với ngân hàng.

Chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế.

Tính toán lương và chi phí, tính toán giá trị tồn kho, khấu hao tài sản cố định và giá trị các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Phối hợp tham gia lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.\

Xây dựng và cải tiến hệ thống kế toán của công ty.

Phối hợp tham gia công tác quyết toán thuế.

Tư vấn về các vấn đề thuế cho công ty.

Cập nhật các quy định mới về thuế.

Làm việc với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm bộ phận kế toán.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với vị trí tương đương hoặc 5 năm vị trí kế toán tổng hợp

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp

Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Quyền Lợi

Mức lương: từ 20 - 28 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty; các chính sách thưởng khác của công ty (nếu có).

Tổ chức du lịch nghỉ mát 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

