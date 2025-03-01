Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24 Ngõ 55 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN tháng, quý. Quyết toán thuế TNDN, BCTC, thống kê, sổ sách... theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty đầy đủ và đúng thời hạn.
Lập bảng lương, bảo hiểm, HĐLĐ, công đoàn.
Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chuẩn xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán.
Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, quy định về tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành.
Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, bảo mật các tài liệu và số liệu kế toán của công ty.
Chịu trách nhiệm các số liệu liên quan đến thuế.
Chịu trách nhiệm trước GĐ về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng.
Tuân thủ các quy định trong quá trình thực hiện công việc tại công ty.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán.
Có tối thiểu 5 năm KN tại vị trí tương đương, từng làm trong lĩnh vực thương mại - XNK, ưu tiên ứng viên đã làm trong cùng lĩnh vực vật tư, thiết bị y tế.
Có kinh nghiệm về làm thầu nhà nước là một lợi thế.
Sử dụng thành thạo: MS office, phần mềm kế toán.
Có kiến thức vững và am hiểu nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ thuế, hạch toán kế toán.
Năng động, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập.
Gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.
Công việc ổn định.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13.
Các chế độ bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam.
Được ký hợp đồng và nghỉ lễ Tết theo luật định.
Môi trường làm việc năng động, hòa nhã và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BNL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job325957
