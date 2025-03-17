Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG MINH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG MINH ĐỨC

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Đề xuất KPIs, lập kế hoạch hoạt động, phân bổ KPIs cho nhân viên, tổ chức hoạt động, điều khiển, kiểm soát và thông tin kịp thời trong quá trình thực hiện để đạt mục tiêu của Công ty;
Phối hợp hiệu quả với các phòng ban/Công ty thành viên trong hệ thống để thực hiện chức trách;
Lập kế hoạch nhân sự, tham gia tuyển dụng để đảm bảo chất lượng nhân lực, phát triển kiến thức/kinh nghiệm/thái độ làm việc cho nhân viên tạo động lực và đánh giá định kỳ thành tích của nhân viên.
Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) cho Công ty, tổng hợp kế hoạch của toàn hệ thống để trình Lãnh đạo Công ty;
Theo dõi, quản lý các nguồn vốn, dòng tiền tổng thể của Công ty và theo từng Dự án. Quản lý, điều phối nguồn thu – chi từ vận hành.
Quản lý, theo dõi về cơ cấu vốn, cơ cấu tài sản của Công ty từng thời kỳ để đề xuất các giải pháp, khai thác, sử dụng hiệu quả;
Chủ trì phân tích, đánh giá và dự báo tình hình tài chính của Công ty, và tình hình sử dụng ngân sách của các Phòng ban Công ty;
Tham gia thẩm định về mặt tài chính của các dự án/gói thầu thi công cũng như các Hợp đồng kinh tế của Công ty;
Thiết lập, theo dõi và quản lý các đối tác tài chính, quan hệ cổ đông Công ty.
Tham mưu, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy kế toán, các quy chế tài chính – kế toán, quy trình nghiệp vụ phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.
Tổ chức vận hành, lưu trữ, hạch toán hóa đơn, chứng từ trên nghiệp vụ sổ sách, phần mềm (Bravo) hiệu quả, bảo mật, đúng quy định pháp luật.
Theo dõi và đôn đốc thực hiện phân bổ chi phí khoán theo từng Dự án chính xác, đúng quy định.
Thực hiện hiệu quả các phần việc quản lý tài sản, vật tư, giá thành, công nợ, thanh toán.
Trích lập các quỹ, theo dõi thực hiện các nghĩa vụ thu nộp theo quy định của pháp luật.
Làm việc với các tổ chức tín dụng để cấp bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, các loại bảo lãnh khác (nếu phát sinh);
Lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất theo đúng chuẩn mực, đúng thời gian quy định;
Chịu trách nhiệm làm việc với đơn vị kiểm toán và cơ quan thuế; quản lý quan hệ với các đối tác và cơ quan liên quan.
Xây dựng hệ thống thông tin và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định kinh doanh;
Giám sát quá trình thu/chi các khoản mục tài chính để phòng tránh và phát hiện các trường hợp vi phạm quy định pháp luật hoặc vượt định mức, gây lãng phí, thiệt hại.
Kiểm tra, tham vấn nội dung về tài chính các Hợp đồng kinh tế của Công ty.
Tổng hợp, theo dõi công nợ; nhắc nhở đôn đốc các bộ phận liên quan công tác thu hồi công nợ khách hàng.
Đôn đốc các bộ phận hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các dự án.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực, nhạy bén, quyết đoán
Khả năng tổ chức tốt, tư duy chiến lược và hệ thống;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương (NLD có trách nhiệm đóng thuế TNCN)
Lương chính thức: 30-35 triệu gross
Được hỗ trợ thiết bị làm việc
Chế độ, BHXH, BHYT,... theo quy định của Luật LĐ (ngay sau khi kí HDLD)
Thưởng Lễ, Tết, thưởng thường niên của Công ty và Chế độ, quyền lợi khác
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, teambuilding, chương trình đào tạo do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG MINH ĐỨC

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

