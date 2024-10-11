Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực nha khoa/y tế Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Quản lý dòng tiền và ngân sách của công ty Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan Tối ưu hóa các quy trình kế toán và tài chính Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực nha khoa/y tế

Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị

Quản lý dòng tiền và ngân sách của công ty

Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan

Tối ưu hóa các quy trình kế toán và tài chính

Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên nam sinh từ năm 1979 - 1989 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS) Thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả Tư duy phân tích, tổng hợp và kỹ năng giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành nha khoa/y tế

Ứng viên nam sinh từ năm 1979 - 1989

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng

Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS)

Thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office

Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt

Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả

Tư duy phân tích, tổng hợp và kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành nha khoa/y tế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000.000 - 30.000.000 + phụ cấp Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết Cơ hội thăng tiến trong công việc Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Lương: 25.000.000 - 30.000.000 + phụ cấp

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin