Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT
- Hà Nội: Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty trong lĩnh vực nha khoa/y tế
Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
Quản lý dòng tiền và ngân sách của công ty
Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và pháp luật liên quan
Tối ưu hóa các quy trình kế toán và tài chính
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán
Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên nam sinh từ năm 1979 - 1989
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ kế toán trưởng
Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS)
Thành thạo các phần mềm kế toán và MS Office
Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt
Khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả
Tư duy phân tích, tổng hợp và kỹ năng giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành nha khoa/y tế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 25.000.000 - 30.000.000 + phụ cấp
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
