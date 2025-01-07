Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Đại Phước Bắc Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 30 Triệu

Mức lương 28 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13+14 Lô 1 C4/NO Khu đô thị Nam Trung Yên, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 28 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi, đảm bảo tiến độ nhập và hạch toán dữ liệu hàng ngày, đúng quy định

Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh hạch toán, tổng hợp chi phí, lập báo cáo tài chính, BCQT định kỳ theo quy định của NN và yêu cầu của BGĐ.

Tiếp nhận thông tin yêu cầu xuất hóa đơn từ khách hàng, kiểm tra thông tin với hợp đồng & tiến hành xuất hóa đơn và lưu trữ hóa đơn.

Lập hồ sơ chứng từ kế toán, giao dịch ngân hàng, nhập liệu phần mềm, lưu trữ hồ sơ theo quy định công ty

Gửi báo cáo Kê khai thuế GTGT, tạm tính thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN gửi cơ quan thuế.

Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác kiểm soát hoạt động tài chính

Tổ chức phân tích các hoạt động tài chính, kế toán trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá chính xác kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại đã xảy ra hoặc nguy cơ có thể xảy ra để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp;

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống form biểu, tiêu chí... nhằm phân tích, đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ;

Điều hành hoạt động phòng Tài chính – kế toán phù hợp tới cơ cấu tổ chức, chiến lược hoạt động của Doanh nghiệp;

Chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn bộ công tác hạch toán kế toán, thống kê, thông tin kinh tế, hoạch toán kinh tế và quản lý tài chính, đảm bảo vừa tuân thủ các quy định nhà nước và doanh nghiệp; - Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp;

Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo rõ ràng, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, của công ty;

Chỉ đạo hoạt động kiểm soát việc sử dụng, bảo vệ tài sản, nguồn vốn của Doanh nghiệp;

Kiểm soát việc chấp hành thực hiện các quy chế quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoảng phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.

Kiểm soát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, các dự toán chi phí hành chính, các định mức kinh tế – kỹ thuật...;

Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tình hình tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

Lập báo cáo quản trị định kỳ, kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty;

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế theo định kỳ, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;

Tổ chức công việc chuẩn bị, trực tiếp cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế;

Với Mức Lương 28 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán; kiểm toán

Ít nhất 5 năm làm kế toán trưởng. Ưu tiên tại các công ty đầu tư Bất động sản, xây dựng, đa dạng ngành nghề kinh doanh

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Kinh nghiệm lập báo cáo hợp nhất

Thành thạo, nắm vững nghiệp vụ Thuế, Báo cáo tài chính...

Có kinh nghiệm và am hiểu sâu các quy định pháp luật về thuế; nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán

Có kinh nghiệm quản lý phòng / nhóm hoặc có tố chất lãnh đạo - Kỹ năng đào tạo nhân viên, khả năng tư duy và phân tích công việc tốt

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả

Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Thỏa thuận (25-30tr + thưởng)

Thưởng: Theo chế độ Công ty (Đóng bảo hiểm, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm,...)

Hưởng các chế độ và chính sách dành cho người lao động theo quy định của Pháp luật

Nghỉ Lễ Tết: Theo quy định của Nhà nước và của công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển - Thăng tiến theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đại Phước Bắc Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin