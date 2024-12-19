Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - 63 Đinh Lễ, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng: chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, bóc tách chi phí để hạch toán, quyết toán.

• Tập hợp, phân bổ chi phí và tính gói chi phí từng hạng mục công trình. Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch chi phí, đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí có hiệu quả và hợp lý.

• Phối hợp theo dõi các khoản chi phí từng hạng mục, tiến độ thi công, nghiệm thu để phục vụ cho việc thanh toán, quyết toán theo hợp đồng và quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.

• Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ, xử lý thanh quyết toán theo quy trình

• Phân loại, lưu trữ và bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định về Thuế, Kế toán của Công ty;

• Phối hợp đối chiếu, cung cấp và chịu trách nhiệm về số liệu các nghiệp vụ kế toán;

• Lập các báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu và định kỳ theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên đã làm tại công ty xây dựng, tài chính, xuất nhập khẩu...

- Có chứng chỉ hành nghề

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, bảo hiểm, thuế;

- Khả năng quản lý và điều hành

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội.

- Có khả năng lập và phân tích sâu báo cáo tài chính.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá; làm việc khoa học, chính xác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.

- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác

- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định

- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế khác…

- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

