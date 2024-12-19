Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- 63 Đinh Lễ, Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng: chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, bóc tách chi phí để hạch toán, quyết toán.
• Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng: chi tiết về giá trị hợp đồng,
thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, bóc tách chi phí
để hạch toán, quyết toán.
• Tập hợp, phân bổ chi phí và tính gói chi phí từng hạng mục công trình. Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch chi phí, đề xuất giải pháp giảm thiểu chi phí có hiệu quả và hợp lý.
• Tập hợp, phân bổ chi phí và tính gói chi phí từng hạng mục công
trình. Kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch chi phí, đề xuất giải pháp
giảm thiểu chi phí có hiệu quả và hợp lý.
• Phối hợp theo dõi các khoản chi phí từng hạng mục, tiến độ thi công, nghiệm thu để phục vụ cho việc thanh toán, quyết toán theo hợp đồng và quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.
• Phối hợp theo dõi các khoản chi phí từng hạng mục, tiến độ thi
công, nghiệm thu để phục vụ cho việc thanh toán, quyết toán theo
hợp đồng và quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.
• Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ, xử lý thanh quyết toán theo quy trình
• Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ, xử lý thanh quyết toán theo quy trình
toán theo quy trình
• Phân loại, lưu trữ và bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định về Thuế, Kế toán của Công ty;
• Phân loại, lưu trữ và bảo quản chứng từ, sổ sách
theo quy định về Thuế, Kế toán của Công ty;
• Phối hợp đối chiếu, cung cấp và chịu trách nhiệm về số liệu các nghiệp vụ kế toán;
• Phối hợp đối chiếu, cung cấp và chịu trách nhiệm về số liệu các nghiệp vụ kế toán;
nghiệp vụ kế toán;
• Lập các báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu và định kỳ theo quy định của Công ty.
• Lập các báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu và định kỳ theo quy định của Công ty.
quy định của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán trưởng, ưu tiên đã làm tại công ty xây dựng, tài chính, xuất nhập khẩu...
- Có chứng chỉ hành nghề
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, bảo hiểm, thuế;
- Khả năng quản lý và điều hành
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội.
- Có khả năng lập và phân tích sâu báo cáo tài chính.
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá; làm việc khoa học, chính xác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : thỏa thuận theo năng lực trao đổi trực tiệp khi phỏng vấn.
- Được hỗ trợ cơm trưa và ăn nhẹ, các phụ cấp khác
- Tham gia đầy đủ BHXH; BHYT; BHTN theo quy định
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế khác…
- Được nghỉ Lễ, Tết theo quy định; thưởng Lễ, Tết hàng năm theo quy định công ty và các chế khác…
công ty và các chế khác…
- Môi trường làm việc thân thiện; lành mạnh; trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: H63 Đinh Lễ, Khu Phố 1, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

