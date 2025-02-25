Tuyển Kế toán trưởng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: M3+TM4, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức điều hành phòng kế toán : Phân công, giám sát và đảm bảo công việc kế toán diễn ra chính xác, đúng quy định.
- Lập báo cáo tài chính : Tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, lập báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ.
- Quản lý dòng tiền : Kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ và tối ưu hóa nguồn vốn.
- Tuân thủ pháp luật : Đảm bảo việc kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.
- Tư vấn tài chính : Tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm từ 5 năm.
- Am hiểu về hệ thống kế toán, thuế, luật doanh nghiệp, quy định tài chính kế toán hiện hành.
- Có khả năng xây dựng báo cáo tài chính, phân tích tài chính, quản lý dòng tiền.
- Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận
- Thưởng các ngày lễ, tết
- Được đóng và hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TM3+TM4, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, Thị xã Duy Tiên,Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

