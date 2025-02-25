Tuyển Kế toán trưởng BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: M3+TM4, Khu đô thị Đồng Văn Xanh, Tổ dân phố Đông Hải, phường Duy Hải, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Tổ chức điều hành phòng kế toán : Phân công, giám sát và đảm bảo công việc kế toán diễn ra chính xác, đúng quy định.

- Lập báo cáo tài chính : Tổng hợp, phân tích tình hình tài chính, lập báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ.

- Quản lý dòng tiền : Kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ và tối ưu hóa nguồn vốn.

- Tuân thủ pháp luật : Đảm bảo việc kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

- Tư vấn tài chính : Tham mưu cho Ban giám đốc về chiến lược tài chính và phát triển kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm từ 5 năm.

- Am hiểu về hệ thống kế toán, thuế, luật doanh nghiệp, quy định tài chính kế toán hiện hành.

- Có khả năng xây dựng báo cáo tài chính, phân tích tài chính, quản lý dòng tiền.

- Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận

- Thưởng các ngày lễ, tết

- Được đóng và hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ NỘI ĐỒNG VĂN – CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Y TẾ HƯNG HÙNG

