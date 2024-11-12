Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Khách sạn INCO 515.9, Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của Công ty.

- Kiểm soát các tài khoản của Công ty, quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.

- Thực hiện lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp. Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm...theo kế hoạch đã đề ra.

- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán.

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính. Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn Công ty.

- Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

- Tổ chức đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của toàn Công ty. Thông qua số liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh do các qui định tài chính không phù hợp để đẩy mạnh phát triển kinh doanh

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty.

- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Kế toán trưởng không được lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không phù hợp với các qui định hiện hành của nhà nước.

- Nhận thông tin cũng như cung cấp thông tin cho cấp Trưởng phòng ban hoặc các cơ quan liên hệ một cách kịp thời và cẩn trọng trên cơ sở được sự đồng ý của Ban Giám đốc.

- Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.

- Quan hệ với các ngành chức năng: Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 30 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế Toán, Tài chính, Kiểm toán

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng công ty niêm yết

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế

- Nắm vững các chế độ, chính sách của Nhà nước về quản lý kế toán, tài chính Doanh nghiệp

- Có kiến thức và kỹ năng vận dụng tốt các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dùng

- Tính cách trung thực, cẩn thận, nhiệt tình và chịu áp lực công việc cao

- Am hiểu và luôn cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến thuế

- Có kỹ năng tổng hợp, kỹ năng phân tích, kỹ năng quản lý tốt

- Gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp quyền lãnh đạo, quản lý chung, quyết định các vần đề của bộ phận kế toán

- Được quyền yêu cầu tất cả các bộ phận cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết để giải quyết công việc

- Mức thu nhập >11 triệu

- Được tham gia BHYT – BHXH – BHTN đầy đủ theo quy định

- Thưởng nhân dịp Lễ, Tết, được hưởng các chế độ khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

