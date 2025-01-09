Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sông Hồng Việt làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Sông Hồng Việt
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Nhà Máy Sanaky, Khu CN Đồng Văn 4, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Huyện Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

● Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán;
● Quản lý và giám sát công việc của đội ngũ kế toán, đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán;
● Lập kế hoạch và theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp;
● Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.
● Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp;
● Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn;
● Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán.
● Chi tiết công việc trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn.
==> Làm việc tại: Nhà Máy Sanaky Khu CN Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,... Ưu tiên các trường Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc Dân, Học viện Ngân hàng,...
● Là nữ, độ tuổi từ 35 - 45.
● Kinh nghiệm từ 5 năm ở vị trí ứng tuyển. Ưu tiên đã từng làm Kế Toán Trưởng trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sản xuất là một lợi thế.
● Thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 2 phần mềm kế toán.
● Khả năng quản lý đội nhóm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
==> Làm việc tại: Nhà Máy Sanaky Khu CN Đồng Văn 4, Kim Bảng, Hà Nam. Ứng viên tại Hà Nội đi xe bus CBNV tại 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp khác: Theo nội quy của công ty.
Thời gian thử việc: Thoả thuận
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày. Từ thứ 2 đến thứ 7.
Đồng nghiệp: Thân thiện và cởi mở.
Phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa + phụ cấp chuyên cần
Ngày nghỉ: Chủ nhật và các ngày lễ tết.
Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Công ty TNHH Sông Hồng Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 28-BT5 -Khu đô thị Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

