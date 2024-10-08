Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Cụm Công Nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán, kiểm toán chung của Công ty

- Tổ chức công tác bộ máy kế toán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và các tài liệu khác có liên quan

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính

- Chuẩn bị số liệu, sổ sách báo cáo kiểm toán, quyết toán thuế

- Đưa ra các phương án, tư vấn cho Ban giám đốc giải quyết các vấn đề về thuế

- Tham mưu cho Ban giám đốc về hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán Công ty

- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên kế toán: thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhân viên

- Một số công việc khác do trưởng bộ phận và BGĐ phân công

Yêu Cầu Công Việc

- Khả năng chịu áp lực tốt

- Năng lực lãnh đạo, phân tích, giải quyết vấn đề, quản lý công việc tốt

- Am hiểu về các chính sách chế độ kế toán, thuế hiện hành. Đã từng tham gia hoàn thuế

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán ( Fastonline )

- Có sức khỏe tốt, gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp Thì Được Hưởng Những Gì

- Sau hợp đồng thử việc, ký hợp chính thức có BHYT, BHXH, hưởng mức lương theo quy định của công ty (tham khảo khi phỏng vấn). - Tăng lương phụ thuộc vào thành tích, năng lực và mức độ hoàn thành công việc, có KPI. - Hưởng các quyền lợi khác: Thưởng lễ, tết, thưởng vượt mục tiêu (sau khi thử việc)

- Phúc lợi theo quy định của Công ty; - Các phần thưởng khuyến khích khác theo quy định của công ty. - Môi trường làm việc thân thiện, cạnh tranh, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nông Sản Tổng Hợp

