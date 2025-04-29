Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2G Nguyễn Thành Ý, Phường ĐaKao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tra soát sổ sách kế toán;

Phân tích, lập kế hoạch về kế hoạch kinh doanh của năm. Từ đó tư vấn cho Ban giám đốc các phương pháp điều chỉnh kết quả kinh doanh theo mục tiêu đặt ra.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban giám đốc theo định kỳ từng tháng, từ đó đưa ra các tư vấn để điều chỉnh số liệu theo mục tiêu đề ra.

Quản lý, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế toán trong công ty.

Trực tiếp đào tạo, cập nhật kiến thức chocác nhân viên kế toán.

Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, chứng từ thanh toán, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động.

Hoàn thiện hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán.

Tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ phục vụ công tác quản trị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán

Có kinh nghiệm chuyên ngành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán. Word, excels

Có trách nhiệm trong công tác kế toán và sổ sách kế toán.

Nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, nguyên lý kế toán các chuẩn mực kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, BHTN, phép năm, nghỉ lễ…).

Đánh giá xếp loại và xem xét tăng lương hàng năm.

Chế độ thưởng tháng 13.

Môi trường năng động, thân thiện.

Mức lương: trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG ALENA

